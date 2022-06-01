FreeAgent CRM Μισθοί

Ο μισθός της FreeAgent CRM κυμαίνεται από $46,384 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $58,800 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της FreeAgent CRM . Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025