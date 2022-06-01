Κατάλογος Εταιρειών
FreeAgent CRM
FreeAgent CRM Μισθοί

Ο μισθός της FreeAgent CRM κυμαίνεται από $46,384 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $58,800 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της FreeAgent CRM. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Πωλήσεις
$58.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$46.4K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην FreeAgent CRM είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $58,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην FreeAgent CRM είναι $52,592.

