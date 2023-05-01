Frank & Oak Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Frank & Oak είναι $24,283 για έναν Επιτυχία Πελατών . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Frank & Oak . Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025