Framer Μισθοί

Ο μισθός της Framer κυμαίνεται από $141,344 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $152,335 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Framer . Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025