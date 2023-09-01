Κατάλογος Εταιρειών
Framer
Framer Μισθοί

Ο μισθός της Framer κυμαίνεται από $141,344 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $152,335 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Framer. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $141K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$152K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Framer είναι Επιχειρηματική Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $152,335. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Framer είναι $146,839.

