FPL Μισθοί

Ο μισθός της FPL κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $160,800 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της FPL . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025