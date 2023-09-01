Κατάλογος Εταιρειών
FPL
FPL Μισθοί

Ο μισθός της FPL κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $160,800 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της FPL. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $67.6K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$111K
Μηχανικός Ελέγχου
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Επιστήμονας Δεδομένων
$64.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$103K
Διαχειριστής Έργων
$161K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην FPL είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $160,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην FPL είναι $86,915.

Άλλοι Πόροι