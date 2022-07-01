Foxtrot Μισθοί

Ο μισθός της Foxtrot κυμαίνεται από $125,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Foxtrot . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025