Foxtrot
Foxtrot Μισθοί

Ο μισθός της Foxtrot κυμαίνεται από $125,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Foxtrot. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$201K
Διαχειριστής Προϊόντος
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Συχνές Ερωτήσεις

El puesto mejor pagado reportado en Foxtrot es Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Foxtrot es $142,710.

Άλλοι Πόροι