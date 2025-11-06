Κατάλογος Εταιρειών
Four Seasons Hotel
  • Greater Toronto Area

Four Seasons Hotel Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Greater Toronto Area στην Four Seasons Hotel κυμαίνεται από CA$48.4K έως CA$68.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Four Seasons Hotel. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$55K - CA$65.2K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$48.4KCA$55KCA$65.2KCA$68.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Four Seasons Hotel?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Four Seasons Hotel in Greater Toronto Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$68,776. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Four Seasons Hotel για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Greater Toronto Area είναι CA$48,442.

