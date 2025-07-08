Four Seasons Hotel Μισθοί

Ο μισθός της Four Seasons Hotel κυμαίνεται από $40,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $104,520 για έναν Διοικητικός Βοηθός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Four Seasons Hotel . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025