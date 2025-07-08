Κατάλογος Εταιρειών
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Μισθοί

Ο μισθός της Four Seasons Hotel κυμαίνεται από $40,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $104,520 για έναν Διοικητικός Βοηθός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Four Seasons Hotel. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Λογιστής
Median $63K
Διοικητικός Βοηθός
$105K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$40.3K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$85.5K
Μάρκετινγκ
$74.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$43K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Four Seasons Hotel είναι Διοικητικός Βοηθός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $104,520. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Four Seasons Hotel είναι $68,813.

Άλλοι Πόροι