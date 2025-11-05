Fortinet Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη Greater Vancouver

Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Greater Vancouver στην Fortinet κυμαίνεται από CA$275K ανά year για P3 έως CA$396K ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Vancouver ανέρχεται σε CA$281K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fortinet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CAD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Fortinet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Fortinet ?

