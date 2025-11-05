Κατάλογος Εταιρειών
Fortinet
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fortinet Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Tel Aviv Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Tel Aviv Metropolitan Area στην Fortinet κυμαίνεται από ₪501K ανά year για P3 έως ₪509K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Tel Aviv Metropolitan Area ανέρχεται σε ₪509K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fortinet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
Software Engineer 1(Αρχάριο Επίπεδο)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Fortinet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Προγραμματιστής Ιστού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Fortinet in Tel Aviv Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪645,747. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fortinet για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Tel Aviv Metropolitan Area είναι ₪575,131.

