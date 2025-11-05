Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Tel Aviv Metropolitan Area στην Fortinet κυμαίνεται από ₪501K ανά year για P3 έως ₪509K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Tel Aviv Metropolitan Area ανέρχεται σε ₪509K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fortinet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Fortinet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου