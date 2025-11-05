Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Fortinet κυμαίνεται από ₹3.07M ανά year για P2 έως ₹10.57M ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹3.64M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fortinet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Fortinet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου