Κατάλογος Εταιρειών
Fluke
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Fluke Μισθοί

Το εύρος μισθών της Fluke κυμαίνεται από $13,236 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $222,063 για Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Fluke. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Ανθρώπινοι Πόροι
$222K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$111K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Προϊόντος
$183K
Διαχειριστής Έργου
$137K
Μηχανικός Λογισμικού
$109K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$216K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$109K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Fluke είναι ο Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $222,063. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Fluke είναι $124,055.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fluke

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snap
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι