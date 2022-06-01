Fluidra Μισθοί

Ο μισθός της Fluidra κυμαίνεται από $49,668 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $217,260 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fluidra . Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025