Κατάλογος Εταιρειών
Fluidra
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Fluidra Μισθοί

Ο μισθός της Fluidra κυμαίνεται από $49,668 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $217,260 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fluidra. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $59.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$145K
Μάρκετινγκ
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Σχεδιαστής Προϊόντος
$166K
Προσελκυστής Προσωπικού
$143K
Μηχανικός Λογισμικού
$49.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$217K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fluidra είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $217,260. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fluidra είναι $142,800.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fluidra

Σχετικές Εταιρείες

  • Lyft
  • Roblox
  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι