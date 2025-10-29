Κατάλογος Εταιρειών
Flosonics
Flosonics Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Canada στην Flosonics κυμαίνεται από CA$114K έως CA$155K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Flosonics. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$122K - CA$147K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$114KCA$122KCA$147KCA$155K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Flosonics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Flosonics in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$155,023. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Flosonics για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Canada είναι CA$113,594.

