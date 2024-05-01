Κατάλογος Εταιρειών
Florida Blue
Florida Blue Μισθοί

Ο μισθός της Florida Blue κυμαίνεται από $66,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $151,900 για έναν Cybersecurity Analyst στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Florida Blue. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $66.5K
Αναλογιστής
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αναλυτής Δεδομένων
$106K
Επιστήμονας Δεδομένων
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$131K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Florida Blue είναι Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $151,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Florida Blue είναι $112,775.

