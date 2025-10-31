Κατάλογος Εταιρειών
Float Financial Solutions
Float Financial Solutions Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Float Financial Solutions ανέρχεται σε CA$133K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Float Financial Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$133K
Επίπεδο
-
Βάση
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Float Financial Solutions?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Float Financial Solutions in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$183,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Float Financial Solutions για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$132,611.

