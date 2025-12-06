Κατάλογος Εταιρειών
Fiverr Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Pakistan στην Fiverr κυμαίνεται από PKR 560K έως PKR 783K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fiverr. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Fiverr?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Fiverr in Pakistan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PKR 783,019. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fiverr για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Pakistan είναι PKR 560,264.

