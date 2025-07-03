Fitterfly Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Fitterfly είναι $24,889 για έναν Διευθυντής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fitterfly . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025