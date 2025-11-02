Κατάλογος Εταιρειών
Fisher Investments
Fisher Investments Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Fisher Investments κυμαίνεται από $140K έως $196K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fisher Investments. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$152K - $177K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$140K$152K$177K$196K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Fisher Investments?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Fisher Investments φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $196,350. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fisher Investments για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι $140,250.

