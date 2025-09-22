Κατάλογος Εταιρειών
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in New Zealand στην Fisher & Paykel Healthcare κυμαίνεται από NZ$154K έως NZ$215K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fisher & Paykel Healthcare. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NZ$167K - NZ$202K
New Zealand
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NZ$154KNZ$167KNZ$202KNZ$215K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

NZ$276K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NZ$214,852. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fisher & Paykel Healthcare για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in New Zealand είναι NZ$153,730.

