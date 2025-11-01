Κατάλογος Εταιρειών
First Republic Bank
First Republic Bank Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in United States στην First Republic Bank ανέρχεται σε $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First Republic Bank. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη First Republic Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην First Republic Bank in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $237,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First Republic Bank για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $197,000.

