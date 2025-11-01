Κατάλογος Εταιρειών
First Line Software
First Line Software Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Russia στην First Line Software κυμαίνεται από RUB 1.6M έως RUB 2.28M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First Line Software. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RUB 1.83M - RUB 2.15M
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RUB 1.6MRUB 1.83MRUB 2.15MRUB 2.28M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην First Line Software in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 2,283,213. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First Line Software για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Russia είναι RUB 1,600,200.

