First Command
Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην First Command κυμαίνεται από $123K έως $179K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First Command. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$141K - $161K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$123K$141K$161K$179K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην First Command in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $179,360. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First Command για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States είναι $123,120.

Άλλοι Πόροι