Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in United States στην First Command κυμαίνεται από $68.9K έως $98.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First Command. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$79K - $92.4K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$68.9K$79K$92.4K$98.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στην First Command in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $98,280. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First Command για τον ρόλο Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in United States είναι $68,880.

