First Citizens Bank
First Citizens Bank Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην First Citizens Bank κυμαίνεται από $166K έως $227K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First Citizens Bank. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$178K - $215K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$166K$178K$215K$227K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη First Citizens Bank?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην First Citizens Bank in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $226,780. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First Citizens Bank για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $166,175.

