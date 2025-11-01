Κατάλογος Εταιρειών
First Citizens Bank
First Citizens Bank Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India στην First Citizens Bank κυμαίνεται από ₹4.48M έως ₹6.35M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First Citizens Bank. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹5.08M - ₹6.02M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.48M₹5.08M₹6.02M₹6.35M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην First Citizens Bank in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,354,433. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First Citizens Bank για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India είναι ₹4,475,731.

