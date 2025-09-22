Κατάλογος Εταιρειών
First American Financial
First American Financial Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην First American Financial ανέρχεται σε $325K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της First American Financial. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Σύνολο ανά έτος
$325K
Επίπεδο
Principal Engineer
Βάση
$273K
Stock (/yr)
$25K
Μπόνους
$27.3K
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
20 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη First American Financial?

$160K

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην First American Financial in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $382,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην First American Financial για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States είναι $300,300.

