Fireblocks Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Fireblocks κυμαίνεται από $77.1K έως $112K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fireblocks. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$87.4K - $102K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$77.1K$87.4K$102K$112K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Fireblocks, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Fireblocks φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $111,860. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fireblocks για τον ρόλο Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών είναι $77,080.

