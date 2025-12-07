Κατάλογος Εταιρειών
Fireblocks
Fireblocks Εταιρική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εταιρική Ανάπτυξη στην Fireblocks κυμαίνεται από $168K έως $230K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fireblocks. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$180K - $218K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$168K$180K$218K$230K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Fireblocks, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εταιρική Ανάπτυξη στην Fireblocks φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $229,680. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fireblocks για τον ρόλο Εταιρική Ανάπτυξη είναι $168,300.

Άλλοι Πόροι

