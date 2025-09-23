Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Australia στην Finder κυμαίνεται από A$222K έως A$316K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Finder. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$254K - A$297K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$222KA$254KA$297KA$316K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

A$248K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Finder?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Finder in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$316,308. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Finder για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Australia είναι A$221,686.

Άλλοι Πόροι