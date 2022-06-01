Finder Μισθοί

Ο μισθός της Finder κυμαίνεται από $79,668 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $177,678 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Finder . Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025