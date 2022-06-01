Finder Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Finder κυμαίνεται από $79,668 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $177,678 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Finder. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$79.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$120K
Μηχανικός Λογισμικού
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$178K
Συχνές Ερωτήσεις

El puesto con mayor remuneración reportado en Finder es Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level con una compensación total anual de $177,678. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Finder es $120,827.

