Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Bangladesh στην Field Nation κυμαίνεται από BDT 2.91M έως BDT 4.24M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Field Nation. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
