Fidelity Investments Μηχανικός Backend Λογισμικού Μισθοί στη Greater Boston Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Backend Λογισμικού in Greater Boston Area στην Fidelity Investments κυμαίνεται από $86.8K ανά year για L3 έως $259K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Boston Area ανέρχεται σε $122K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fidelity Investments. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L3
Associate Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
$86.8K
$85.9K
$833
$0
L4
Software Engineer
$107K
$97.4K
$833
$9.1K
L5
Senior Software Engineer
$147K
$118K
$2.5K
$26.2K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Fidelity Investments, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Backend Λογισμικού στην Fidelity Investments in Greater Boston Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $258,833. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fidelity Investments για τον ρόλο Μηχανικός Backend Λογισμικού in Greater Boston Area είναι $117,000.

