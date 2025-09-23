Κατάλογος Εταιρειών
Fidelity International
Fidelity International Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United Kingdom στην Fidelity International κυμαίνεται από £77.2K έως £110K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fidelity International. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£88.5K - £104K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£77.2K£88.5K£104K£110K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Fidelity International in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £110,202. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fidelity International για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United Kingdom είναι £77,236.

