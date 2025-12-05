Κατάλογος Εταιρειών
Fidel API
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Ανθρώπινο Δυναμικό

  • Όλοι οι Μισθοί Ανθρώπινο Δυναμικό

Fidel API Ανθρώπινο Δυναμικό Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in United States στην Fidel API κυμαίνεται από $113K έως $161K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fidel API. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$129K - $153K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$113K$129K$153K$161K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Ανθρώπινο Δυναμικό υποβολές στην Fidel API για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Fidel API?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Ανθρώπινο Δυναμικό προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην Fidel API in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $161,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fidel API για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in United States είναι $113,400.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fidel API

Σχετικές Εταιρείες

  • Pinterest
  • SoFi
  • Lyft
  • Intuit
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fidel-api/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.