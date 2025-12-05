Κατάλογος Εταιρειών
Federated Hermes
Federated Hermes Επενδυτικός Τραπεζίτης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επενδυτικός Τραπεζίτης in United States στην Federated Hermes κυμαίνεται από $149K έως $209K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Federated Hermes. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$162K - $196K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$149K$162K$196K$209K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Federated Hermes?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτικός Τραπεζίτης στην Federated Hermes in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $208,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Federated Hermes για τον ρόλο Επενδυτικός Τραπεζίτης in United States είναι $149,400.

