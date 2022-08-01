Fathom5 Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Fathom5 είναι $135,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fathom5 . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025