FastSpring Μισθοί

Ο μισθός της FastSpring κυμαίνεται από $92,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $134,325 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της FastSpring. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $92K
Διευθυντής Προϊόντος
$134K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην FastSpring είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $134,325. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην FastSpring είναι $113,163.

