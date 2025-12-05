Κατάλογος Εταιρειών
Fast Retailing
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

Fast Retailing Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in China στην Fast Retailing κυμαίνεται από CN¥1.15M έως CN¥1.57M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fast Retailing. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$175K - $207K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$161K$175K$207K$221K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού υποβολές στην Fast Retailing για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Fast Retailing?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Fast Retailing in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥1,572,693. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fast Retailing για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in China είναι CN¥1,148,749.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fast Retailing

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Apple
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fast-retailing/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.