Fast Enterprises Μισθοί

Ο μισθός της Fast Enterprises κυμαίνεται από $66,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $159,200 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fast Enterprises. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $99.6K
L2 $137K
L3 $127K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Σύμβουλος Διοίκησης
Median $130K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $135K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $95K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $116K
Information Technologist (IT)
$108K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$66.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$159K
Διαχειριστής Έργων
$147K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$159K
Τεχνικός Συγγραφέας
$90.9K
Fast Enterprises薪资最高的职位是Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level，年度总薪酬为$159,200。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Fast Enterprises的年度总薪酬中位数为$127,000。

