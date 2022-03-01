Κατάλογος Εταιρειών
Farmers Business Network
Farmers Business Network Μισθοί

Ο μισθός της Farmers Business Network κυμαίνεται από $171,638 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $480,390 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Farmers Business Network. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $180K
Επιστήμονας Δεδομένων
$205K
Ανθρώπινοι Πόροι
$176K

Διαχειριστής Προϊόντος
$199K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$281K
Προσελκυστής Προσωπικού
$172K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$480K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Farmers Business Network, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Farmers Business Network είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $480,390. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Farmers Business Network είναι $198,739.

