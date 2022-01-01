Κατάλογος Εταιρειών
Farfetch
Farfetch Μισθοί

Ο μισθός της Farfetch κυμαίνεται από $22,689 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $198,900 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Farfetch. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Δεδομένων

Διαχειριστής Προϊόντος
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $37.7K

Μάρκετινγκ
Median $105K
Διαχειριστής Έργων
Median $39.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $69.8K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$111K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$22.7K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$75.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$77.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$199K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$54.2K
Ανθρώπινοι Πόροι
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Προσελκυστής Προσωπικού
$85.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$79.4K
Ερευνητής UX
$47.9K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Farfetch, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Farfetch είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $198,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Farfetch είναι $54,174.

