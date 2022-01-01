Farfetch Μισθοί

Ο μισθός της Farfetch κυμαίνεται από $22,689 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $198,900 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Farfetch . Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025