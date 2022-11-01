Fareportal Μισθοί

Ο μισθός της Fareportal κυμαίνεται από $16,925 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $204,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fareportal . Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025