Fareportal Μισθοί

Ο μισθός της Fareportal κυμαίνεται από $16,925 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $204,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fareportal. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $16.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $150K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fareportal είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $204,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fareportal είναι $150,000.

