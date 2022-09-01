Κατάλογος Εταιρειών
Fandom
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Fandom Μισθοί

Ο μισθός της Fandom κυμαίνεται από $60,775 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $90,545 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fandom. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $60.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$90.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$74.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fandom είναι Αναλυτής Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $90,545. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fandom είναι $82,095.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fandom

Σχετικές Εταιρείες

  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι