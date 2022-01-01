Fanatics Μισθοί

Ο μισθός της Fanatics κυμαίνεται από $7,881 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $305,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fanatics . Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025