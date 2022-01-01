Κατάλογος Εταιρειών
Fanatics
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Fanatics Μισθοί

Ο μισθός της Fanatics κυμαίνεται από $7,881 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $305,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fanatics. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $210K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Αρχηγός Επιτελείου
Median $65K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $238K
Μάρκετινγκ
Median $120K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $131K
Διοικητικός Βοηθός
$103K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$7.9K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$164K
Ανθρώπινοι Πόροι
$163K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$151K
Προσελκυστής Προσωπικού
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$238K
Ερευνητής UX
$125K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Fanatics, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fanatics είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $305,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fanatics είναι $156,975.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fanatics

Σχετικές Εταιρείες

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι