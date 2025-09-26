Κατάλογος Εταιρειών
Factorial Energy Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Factorial Energy κυμαίνεται από $162K έως $230K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Factorial Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$184K - $218K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$162K$184K$218K$230K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Factorial Energy?

