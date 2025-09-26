Κατάλογος Εταιρειών
Facet Wealth
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Γραφικός Σχεδιαστής

  • Όλοι οι Μισθοί Γραφικός Σχεδιαστής

Facet Wealth Γραφικός Σχεδιαστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Γραφικός Σχεδιαστής in United States στην Facet Wealth κυμαίνεται από $107K έως $155K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Facet Wealth. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$121K - $140K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$107K$121K$140K$155K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Γραφικός Σχεδιαστής υποβολές στην Facet Wealth για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Facet Wealth?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Γραφικός Σχεδιαστής προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Γραφικός Σχεδιαστής στην Facet Wealth in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $154,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Facet Wealth για τον ρόλο Γραφικός Σχεδιαστής in United States είναι $106,600.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Facet Wealth

Σχετικές Εταιρείες

  • Snap
  • Amazon
  • DoorDash
  • Tesla
  • Uber
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι