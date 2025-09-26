Κατάλογος Εταιρειών
Fable Tech Labs Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Fable Tech Labs κυμαίνεται από CA$78.6K έως CA$108K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fable Tech Labs. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$85.1K - CA$101K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$78.6KCA$85.1KCA$101KCA$108K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Fable Tech Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Fable Tech Labs in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$107,604. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fable Tech Labs για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$78,598.

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fable Tech Labs

Άλλοι Πόροι