Eyeota Μισθοί

Ο μισθός της Eyeota κυμαίνεται από $84,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $100,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eyeota. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $100K
Επιστήμονας Δεδομένων
$84.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$85.4K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Eyeota είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $100,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Eyeota είναι $85,425.

