Eyeota Μισθοί

Ο μισθός της Eyeota κυμαίνεται από $84,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $100,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eyeota . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025