Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην ExxonMobil κυμαίνεται από $115K ανά year για CL22 έως $247K ανά year για CL27. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $127K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ExxonMobil. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
