ExxonMobil
ExxonMobil Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Thailand στην ExxonMobil κυμαίνεται από THB 1.08M έως THB 1.48M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ExxonMobil. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

THB 1.16M - THB 1.4M
Thailand
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
THB 1.08MTHB 1.16MTHB 1.4MTHB 1.48M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

THB 5.29M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ExxonMobil?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σύμβουλος Διοίκησης at ExxonMobil in Thailand sits at a yearly total compensation of THB 1,479,849. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Σύμβουλος Διοίκησης role in Thailand is THB 1,084,372.

Άλλοι Πόροι